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الإثنين، 16 أبريل 2018 11:44 م
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مقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب سامراء شمالى العراق

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:03 م
مقتل وإصابة 4 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب سامراء شمالى العراق جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية


بغداد أ ش أ
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أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين، بأن أربعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح خلال هجوم لداعش فى محيط الاسحاقى جنوب سامراء فى محافظة صلاح الدين فى شمال البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى - لم تسمه - القول إن "انتحاريا فجر نفسه على مركز شرطة دلف قرب قرية العذية جنوب الاسحاقي، أعقبه هجوم مسلح؛ ما أدى الى مقتل اثنين من عناصر المركز واصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تؤكد السيطرة على الموقف"، مشيرا إلى أن "تلك القوات بدأت بمساندة من سرايا السلام بعملية تشيط المنطقة".


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