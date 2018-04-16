مقاتلات التحالف العربى تستهدف الحوثيين فى تعز

مقاتلات التحالف العربى تستهدف الحوثيين فى تعزالإثنين، 16 أبريل 2018 06:43 م
جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين غربى محافظة تعز، فيما تصدت وحدة من الجيش اليمنى لهجوم المليشيا فى محيط معسكر التشريفات.
ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية القول "إن الغارات استهدفت تعزيزات الحوثيين فى منطقة البرح بمديرية مقبنة غربى تعز، وأسفرت عن تدمير عربتين تابعتين للحوثيين ومصرع وإصابة كل من كان على متنهما".
كما شنت مقاتلات التحالف غارتين على معسكر تدريبى للمليشيا فى منطقة المخربة، ما أسفر عن مصر 7 عناصر حوثية، فيما استهدفت بغارتين نقطة أمنية للمليشيا بين قريتى الشامية وبنى عبدالله، أسفرت عن مصر 12 من عناصر المليشيا.
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