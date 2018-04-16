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مستوطنون يرفعون أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمى

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:09 م
مستوطنون يرفعون أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمى الحرم الإبراهيمى ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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رفع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمى وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المستوطنين رفعوا أعلام إسرائيل على جدران الحرم الشرقية والغربية وعلى سطح الحرم، بحجة الاحتفال بما يسمى بـ (عيد الاستقلال).

وقال ناشطون ضد الاستيطان، إن ذلك يأتى ضمن محاولات المستوطنين والاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمى وصبغه بصبغة يهودية، وطالبوا أحرار العالم ومؤسسات المجتمع الدولى الحقوقية والإنسانية بكف يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمى باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا لا حق لليهود فيه.

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قيام الاحتلال ومستوطنيه برفع أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمي.

وأوضح ادعيس، أن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه بحق المقدسات ينذر بعواقب وخيمة، مشددا على أن الحرم الإبراهيمى هو مسجد خالص للمسلمين، وأن الشعب الفلسطينى سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التى ترمى إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية.

وقال إن حماية الأماكن المقدسة فى فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة العالمين العربى والإسلامى والشرفاء فى جميع أنحاء العالم.

 


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الحرم الابراهيمى

اعلام اسرائيل

جدران الحرم الابراهيمى

قوات الاحتلال




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