مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: بعثة المحققين لم تدخل دوما حتى الآن







أ ف ب

أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين، أن خبراء فى هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة دوما السورية فى الغوطة الشرقية للتحقيق فى هجوم مفترض بالغاز السام.