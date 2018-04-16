مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: بعثة المحققين لم تدخل دوما حتى الآن

مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: بعثة المحققين لم تدخل دوما حتى الآنالإثنين، 16 أبريل 2018 05:00 م
سوريا - أرشيفية
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أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين، أن خبراء فى هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة دوما السورية فى الغوطة الشرقية للتحقيق فى هجوم مفترض بالغاز السام.
وقال أحمد أوزمجو خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "لم ينتشر الفريق بعد فى دوما" مضيفا أن المسئولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".
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