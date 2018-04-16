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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:40 م
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مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: بعثة المحققين لم تدخل دوما حتى الآن

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:00 م
مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: بعثة المحققين لم تدخل دوما حتى الآن سوريا - أرشيفية


أ ف ب
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أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين، أن خبراء فى هذه الأسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مدينة دوما السورية فى الغوطة الشرقية للتحقيق فى هجوم مفترض بالغاز السام.

وقال أحمد أوزمجو خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة "لم ينتشر الفريق بعد فى دوما" مضيفا أن المسئولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".

 


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