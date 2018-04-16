محافظ سوهاج:قريبا وضع حجر أساس أول ميناء نهرى على مساحة 15 فدان







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه سيتم وضع حجر الأساس لإقامة أول ميناء نهرى بالمحافظة على مساحة 15 فدان بمدينة المنشأة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لاستكمال وإنشاء المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه سيتم إقامة الميناء النهرى بشكل متكامل وربطه بشبكة الطرق وميناء سفاجا من خلال طريق سوهاج – البحر الأحمر، ليكون أحد الركائز الهامة فى تفعيل منظومة النقل النهرى وما يتطلبه ذلك من إنشاء الموانى النهرية وخاصة فى محافظات الصعيد ، مما يوفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضاف عبدالمنعم، أن الميناء بطول 300 متر مربع، وعرض 215 متر مربع، أى بمساحة 15 فدانًا تقريبًا، مضيفًا أن الحد البحرى للمشروع أرض زراعية تليها محطة مياه كومبكت صغيرة تبعد حوالى 100 متر تقريبًا، والحد القبلى عبارة عن شارع أسفلتى، ثم عمارات سكنية، والحد الشرقى مجرى نهر النيل، أما الحد الغربى فهو أرض زراعية، مشيرا إلى أن إنشاء الموانى النهرية سيؤدى إلى انخفاض تكلفة النقل نظراً لانخفاض الاستهلاك من الوقود، بالإضافة إلى تخفيف التكدس على الطرق وخفض مستويات التلوث الهوائى.

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 420 متر مربع تبرع اهالى بناحية حوض نجع برمانة 28 بالقطع 25 ، و 26 بزمام أولاد سالم بحرى بمركز ومدينة دار السلام ، لصالح الأزهر الشريف بالمجان، لضمها لمعهد أولاد سالم بحرى الأزهرى.

وقال المحافظ إن ضم المساحة المخصصة من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعهد أولاد سالم بحرى الأزهرى بمركز دار السلام يساهم بشكل كبير فى خدمة ابناء القرية والقرى المجاورة وفك تكدسات الطلاب، وإتاحة المناخ المناسب للتفوق الدراسى.

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية بإزالة اية تعديات بمحيط المساحة المخصصة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.

فى سياق آخر، قال محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قد قامت بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج بحملة لإزالة 14 حالة تعدى بقرية الصوامعة شرق.

استهدفت الحملة التعديات الموجودة بالقرية على أملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف، بالإضافة إلى الغرز والمقاهى التى تمت إقامتها بدون ترخيص، والتى تستخدم فى أعمال بيع وتوزيع المواد المخدرة.

واوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أن الحملة تمت بمشاركة لوادر ومعدات مجلس مدينة أخميم تحت تامين من قوات الشرطة برئاسة اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، والعقيد أحمد شوقى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث أخميم، والنقيب كريم علام رئيس مباحث وحدة مباحث الصوامعة شرق.

أضاف إمام، أن الحملة تمكنت من إزالة 14 حالة تعدى، منها تعديات على أملاك الدولة وحرم الرى و الصرف والطريق العام وهى عبارة عن غرز ومقاهى بدون ترخيص ، وقد تمت إزالتها تماما، مؤكدا على استمرار تلك الحملات تنفيذا لتعليمات السيد المحافظ.