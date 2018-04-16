محافظ سوهاج : زيادة اعتماد تطوير مستشفى جرجا العام بمبلغ 219 مليون







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب علي زيادة اعتماد مبلغ تطوير مستشفي جرجا العام من الخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 219 مليون و 908 ألف و595 جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية ، وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي وضعتها الدولة وصولا لرؤية القيادة السياسية مصر 2030 .

وقال المحافظ فى بيان له ، أنه سيتم استئناف الأعمال بالمستشفي خلال أيام ، حيث تم إصدار أمر الإسناد من وزارة الصحة للشركة المنفذة للبدء في استكمال أعمال التطوير في أسرع وقت ، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة ، وأعضاء مجلس النواب عامة وأعضاء المجلس عن محافظة سوهاج ، مشيدا بدورهم فى التواصل والتعاون مع المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وتحقيق التنمية الشاملة علي أرض المحافظة .

وشدد عبد المنعم علي مسئولي مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارة الصحة والشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد ، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز جرجا والمناطق المجاورة.