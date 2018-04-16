محافظ دمياط: تدبير أماكن لتخزين 36 ألف طن من القمح







دمياط معتز الشربينى

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح بالمحافظة ومدى جاهزية الصوامع والأماكن الخاصة بالتشوين، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور العميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، واللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة، ومديرى مديريتى الزراعة والتموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة هى 26.219 ألف فدان والمتوقع توريده 35.396 الف طن، مضيفا أنه تم تدبير جميع الأماكن للتخزين، بما يعادل 36 ألف طن قدرة تخزينية.

وشدد على ضرورة التأكد التام من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من اى اقماح قديمة وعدم زيادة الكميات المخزنة من الأقماح المحلية عن السعة التخزينية للهنجر أو الشونة والتى تمثل 80% من المساحة الصالحة للتخزين ولايسمح لأية جهة بزيادة الكمية الموردة عن السعة التخزينية دون الرجوع للوزارة، وكذلك التأكد من تستيف اللوطات كلا على حده طبقا لدرجات النظافة الخاصة به والمدونة بمحاضر الفرز والتأكد من توافر وسائل الحماية المدنية بجميع المواقع التخزينية.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور و رئيس مباحث التموين بعدم السماح السيارات المحملة بالقمح بالخروج خارج نطاق المحافظة. ووجه أيضا جميع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 163 لسنة 2014 بالمرور على جميع الشون بجميع انحاء المحافظة والتفتيش على عملية تسليم القمح و تشكيل لجنة للمرور على الشون والهناجر لعمل تقرير يومى خلال الموسم وعرضه عليه.