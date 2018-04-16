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محافظ دمياط : بدء استلام القمح من صباح غدا بجميع الشون والهناجر

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:56 م
محافظ دمياط : بدء استلام القمح من صباح غدا بجميع الشون والهناجر محافظ دمياط


دمياط معتزالشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، عن استعداد المحافظة لاستلام القمح بجميع الشون والهناجر ،بدءا من الغد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء يوميا ،ماعدا شهر رمضان سيتم الاستلام حتى الساعة الرابعة عصرا ،مؤكدا أنه لن يتم الاستلام بعد انتهاء تلك المواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور العميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ،واللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة ، ومديرى مديريتى الزراعة والتموين ،ورؤساء الوحدات المحلية للمركز والمدن وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح.

 

 


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