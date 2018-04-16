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الإثنين، 16 أبريل 2018 07:27 م
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محافظ القليوبية يتفقد استلام الصوامع لمحصول القمح

الإثنين، 16 أبريل 2018 07:22 م
محافظ القليوبية يتفقد استلام الصوامع لمحصول القمح جانب من الجولة


القليوبية نيفين طه
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قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم، بجولة ميدانية لتفقد شون القمح بالمحافظة لمتابعة إستلام القمح من المزارعين والتجار ،والتأكد من تمام الإجراءات المتبعة لإستلام القمح بالمواصفات القياسية المتفق عليها.

ومن جانبه أعطي محافظ القليوبية تعليمات مشددة ،بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح ،بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون.

 كما وجه المحافظ   بتواجد خدمة أمنيه ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، كما وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية ومجازاة مسئول الرقابة على الصادرات لعدم إلتزامه بالحضور في المواعيد الرسمية لساعات العمل وعدم إستلامه لمحاضر فحص القمح.

كما شهد محافظ القليوبية اليوم أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوي بشبرا الخيمة تمهيدا لإنشاء مركز شباب ومحطة وسيطة عليه  الموجودة به وتدشين محطة وسيطة مكانه لجمع القمامة حيث تم إسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع (قادر) التابع للهيئة العربية للتصنيع ،حيث سيتم رفع 200 ألف طن قمامة بتكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه وهي كميات كبيرة من القمامة سيتم رفعها ،وينتج عنها أدخنة وتلوث للبيئة يوميا وأكد المحافظ على الإنتهاء من النقل في المدة وطبقا للبرنامج المحدد ولا تزيد عن شهرين .

ومن جانبه وجه عشماوي بتكثيف العمل بالمقلب وترتيبه بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا ، وسيتم تجهيز مركز الشباب، فور الانتهاء من نقل القمامة والذي توقف عشرات السنين، وتقام المحطة الوسيطة الحديثة صديقة البيئة على مساحة 2 فدان لتجميع المخلفات المنزلية ونقلها إلى المقالب العمومية.

 

 


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