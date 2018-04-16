محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية

محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفيةالإثنين، 16 أبريل 2018 04:15 م
استقبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وفد برنامج الاتحاد الأوربي المشترك للتنمية الريفية لمتابعة الأنشطة الميدانية وتفقد العمل بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية.
وبحث محافظ الفيوم سبل التعاون في الفترة المستقبلية بعدد آخر من المشروعات، ضم الوفد الدكتور مايو مارجيوتا مدير فريق العمل بالبرنامج الأوربي للتنمية الريفية، والدكتور استيفان ديفيد ممثل الاتحاد الأوربي بمصر، والدكتور جيان موريو عضو فريق عمل برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية.
كما حضر اللقاء المهندس حسن جوده وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ رمضان على رمضان مدير البرنامج الأوربي للتنمية الريفية بالفيوم، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء رحب محافظ الفيوم بالوفد، وأشاد بالجهود التي يقدمها برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية بمختلف قرى المحافظة.
كما تناول اللقاء عرضاً لأهم المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات التنمية المحلية والزراعة والري والسياحة، ففي قطاع الري والموارد المائية شملت المشروعات تبطين كامل لبحر أولاد محمد بقرية قلمشاه بمركز إطسا بطول 4 كم وإعادة تطوير 15 مسقة ملحقة به تخدم 3 ألاف فدان، إضافة لتبطين بحر بيهمو بمركز سنورس بطول 3 كم وتطوير 3 مساقي ملحقين به.
وفي قطاع الزراعة شملت المشروعات منطقة الصوب الزراعية بمركزي طامية ويوسف الصديق، وتدوير المخلفات الزراعية الصلبة، وتطوير الري الحقلي بمركزي إطسا وسنورس لمساحة 40 فدان.
كما شملت المشروعات القطاع السياحي من خلال إعداد الخرائط السياحية ودليل إرشادي لأهم المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، وعمل خطة استراتيجية لتطوير السياحة بالفيوم على مدار 5 سنوات مقبلة.
وفي قطاع التنمية المحلية تضمنت المشروعات تجميع وكبس القمامة وتدويرها بمركز إطسا.
عقب اللقاء أكد المحافظ على العمل من أجل المزيد من التعاون المشترك بين المحافظة وبرنامج الاتحاد الأوربي المشترك للتنمية الريفية بشتى القطاعات، والعمل على تنوع المشروعات لتحقيق أكبر فائدة لمحافظة الفيوم فى المجالات الاستثمارية والتنموية والخدمية، موضحاً بأن الفيوم تمتلك من المقومات البيئية والطبيعية ما يجعلها من المحافظات الواعدة لإقامة العديد من المشروعات.
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