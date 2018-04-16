محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية

خلال اللقاء رحب محافظ الفيوم بالوفد، وأشاد بالجهود التي يقدمها برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية بمختلف قرى المحافظة.

كما تناول اللقاء عرضاً لأهم المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات التنمية المحلية والزراعة والري والسياحة، ففي قطاع الري والموارد المائية شملت المشروعات تبطين كامل لبحر أولاد محمد بقرية قلمشاه بمركز إطسا بطول 4 كم وإعادة تطوير 15 مسقة ملحقة به تخدم 3 ألاف فدان، إضافة لتبطين بحر بيهمو بمركز سنورس بطول 3 كم وتطوير 3 مساقي ملحقين به.

وفي قطاع الزراعة شملت المشروعات منطقة الصوب الزراعية بمركزي طامية ويوسف الصديق، وتدوير المخلفات الزراعية الصلبة، وتطوير الري الحقلي بمركزي إطسا وسنورس لمساحة 40 فدان.

كما شملت المشروعات القطاع السياحي من خلال إعداد الخرائط السياحية ودليل إرشادي لأهم المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، وعمل خطة استراتيجية لتطوير السياحة بالفيوم على مدار 5 سنوات مقبلة.

وفي قطاع التنمية المحلية تضمنت المشروعات تجميع وكبس القمامة وتدويرها بمركز إطسا.

عقب اللقاء أكد المحافظ على العمل من أجل المزيد من التعاون المشترك بين المحافظة وبرنامج الاتحاد الأوربي المشترك للتنمية الريفية بشتى القطاعات، والعمل على تنوع المشروعات لتحقيق أكبر فائدة لمحافظة الفيوم فى المجالات الاستثمارية والتنموية والخدمية، موضحاً بأن الفيوم تمتلك من المقومات البيئية والطبيعية ما يجعلها من المحافظات الواعدة لإقامة العديد من المشروعات.