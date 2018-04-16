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محافظ الشرقية : انشاء طريق دائرى بفاقوس وعمل اذواج لطريق الزقازيق- الصالحية

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:15 م
محافظ الشرقية : انشاء طريق دائرى بفاقوس وعمل اذواج لطريق الزقازيق- الصالحية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موافقة الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس وإزدواج المسافة بين الزقازيق حتى الصالحية القديمة،وكذا إزدواج طريق فاقوس الحسينية طبقاً للمساحات والمسافات الموضحة وكشوف الرفع المساحي المعدة بمعرفة مديرية المساحة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى،  مشدداً على ضرورة إنهاء إجراءات نقل الملكية مع تعويض المضارين التعويض المناسب.

وأوضح محافظ الشرقية في بيان له،أن الموافقة جاءت بعد أن طلبت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري " الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا والإلتماس المقدم من النائبة نوسيلة أبو العمروعضو مجلس النواب للموافقة على إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس على مساحة 40 فدان بطول 7 كيلو مترتبدأ من البيروم ماراً بمنشية أبو عبدون وحتى طريق الصالحية / القصاصين وإزدواج المسافة بين الزقازيق حتى الصالحية القديمة بطول 62 كم وكذا إزدواج طريق فاقوس الحسينية على مساحة 4 فدان بطول 26.5 كم .

 


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