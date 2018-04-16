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محافظ البحيرة : تدعيم مركزى كوم حمادة وبدر بالوقود لمنع حدوث أزمات

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:00 م
محافظ البحيرة : تدعيم مركزى كوم حمادة وبدر بالوقود لمنع حدوث أزمات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تدعيم بعض المناطق بناحية مركزي كوم حمادة وبدر بكميات سولار وبنزين اضافيه حتى يتم تغطية هذه المناطق لضمان عدم حدوث أى أزمات.

جاء ذلك عقب قيام الهيئة العامة للبترول بوقف عمل بعض محطات الوقود بتلك المناطق لوجود فروق اسعار مستحقه على هذه المحطات وقيامها بسحب كميات كبيرة من المواد البترولية .

وقامت مديرية التموين بإرسال خطابات لشركات المواد البترولية وذلك لتدعيم المناطق الواقع بنطاقها هذه المحطات بكميات اضافية من السولار والبنزين بأنواعه حيث تم تدعيم هذه المناطق عن طريق  9 محطات بمناطق بولين وخربتا وبريم وعلقام وبندر كوم حمادة وصفط العنب والطود ومنشأة عامر والطريق الإقليمي لكفر داوود السادات مركز بدر.   

وجهت محافظ البحيرة بتكثيف المرور الدائم على محطات الوقود لضبط قضايا التصرف فى المواد البترولية والامتناع عن البيع والاحتكار حرصاً على الصالح العام ولردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة .

 


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