محافظ أسوان يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح







أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، مشروع شباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة، من أجل متابعة مستوى الأداء ونسب ومعدلات الحصاد الخاصة بمحصول القمح.

وخلال جولته الميدانية، أكد اللواء مجدى حجازى، أن أسوان هى من أولى المحافظات التى بدأت فى جنى وتوريد حصاد القمح ووصلت بشائر الموسم الحالى من المزارع بأكثر من 2600 طن حتى اليوم، لافتاً إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم وخاصة أن الطاقة الاستعابية للصوامع بإجمالى 96،4 ألف طن جاهزة لتخزين كافة كميات القمح الواردة من النقرة والقوات المسلحة وهى تكفى احتياجات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

وفى بيان له، أشار مجدى حجازى، إلى أنه عقب استماعه لمختلف مشكلات ومطالب الأهالى وكافة أرائهم ومقترحاتهم تحقيقاً للمشاركة المجتمعية الجادة، وجه المحافظ مدير عام الصحة بضرورة توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية بقرية الآمال، علاوة على دراسة توفير الأختام الخاصة بشهادات المواليد والوفيات بنفس الوحدة لتخفيف المعاناة عن المزارعين وأسرهم وتيسير حصولهم على الشهادات والمستندات الرسمية على الوجه الأكمل.

كما كلف مسئولى البريد بتوفير العاملين المختصين بتشغيل مكتب بريد قرية الآمال لضمان تقديم الخدمات البريدية لأهالى وادى النقرة بالشكل المطلوب، كما شدد حجازى على مسئولى شركة مياه الشرب بسرعة إنهاء دراسة الحل الأمثل لتلبية مطالب المواطنين الخاصة بدعم وتطوير منظومة المياه لتوفير مياه شرب نقية لكافة قرى المشروع، موجهاً المراقب العام لمشروع النقرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنهم منظمة الإيفاد الدولية لتوفير الدعم المادى اللازم لرفع كفاءة الطريق الرئيسى والطرق الداخلية بالقرى .

وشدد على ضرورة توجيه الدعوة للعمد وممثلين من قرى المشروع لحضور الاجتماعات القادمة للمحافظ مع مسؤلى الإيفاد والجهات المعنية من أجل التعرف عن قرب بالجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالى النقرة للوصول إلى التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والاستثمارية.

يذكر أن المشروع القومى لشباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة، يضم 5 قري تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزارعين يقومون بزراعة حوالى 17,8 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية.

رافق المحافظ فى جولته كل من مديرى الزراعة والرى وفرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رئيس مدينة ومركز نصر النوبة والمراقب العام لمشروعات وادى النقرة.