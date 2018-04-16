محافظ أسوان : لن يتم تركيب خط المعالجة الثلاثية بقرية بلانة إلا بعد اختباره







أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه لم ولن يتم استكمال تركيب بداية ونهاية الخط الرئيسى لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة، سواء من المحطة وحتى خط الطرد بطول 70 متر، وأيضاً قبل نهاية الخط المؤدى لترعة النقرة بطول 60 متر، وذلك حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكة والاختبارات اللازمة للتشغيل الفعلى لمشروع المعالجة الثلاثية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، أنه سيتم تأكد المحافظة والجهات الرقابية وممثلى الأهالى من أن المياه المنتجة من المحطة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مشدداً على أنه بالتوازى وقبل توصيل بداية ونهاية خط الطرد الرئيسى، يجب بدء توصيل الخطوط الجديدة لمياه الشرب المنتجة من الآبار لجميع قرى النقرة وذلك تحقيقاً لمطالب الأهالى.

وأشار اللواء حجازى، إلى أهمية مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة والذى يحظى بمتابعة مستمرة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل باعتباره أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض أسوان ضمن سلسلة المشروعات العملاقة ومنها محطات كيما 1 ، وكيما 2 ، وكيما 3 ، علاوة على مشروع توسعات محطة جبل شيشة، فضلاً عن ترفيق مشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد مرور 9 سنوات على إنشاؤها.