video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان : لن يتم تركيب خط المعالجة الثلاثية بقرية بلانة إلا بعد اختباره

الإثنين، 16 أبريل 2018 07:28 م
محافظ أسوان : لن يتم تركيب خط المعالجة الثلاثية بقرية بلانة إلا بعد اختباره جولة المحافظ


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه لم ولن يتم استكمال تركيب بداية ونهاية الخط الرئيسى لمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة، سواء من المحطة وحتى خط الطرد بطول 70 متر، وأيضاً قبل نهاية الخط المؤدى لترعة النقرة بطول 60 متر، وذلك حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكة والاختبارات اللازمة للتشغيل الفعلى لمشروع المعالجة الثلاثية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، أنه سيتم تأكد المحافظة والجهات الرقابية وممثلى الأهالى من أن المياه المنتجة من المحطة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مشدداً على أنه بالتوازى وقبل توصيل بداية ونهاية خط الطرد الرئيسى، يجب بدء توصيل الخطوط الجديدة لمياه الشرب المنتجة من الآبار لجميع قرى النقرة وذلك تحقيقاً لمطالب الأهالى.

وأشار اللواء حجازى، إلى أهمية مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة والذى يحظى بمتابعة مستمرة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل باعتباره أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض أسوان ضمن سلسلة المشروعات العملاقة ومنها محطات كيما 1 ، وكيما 2 ، وكيما 3 ، علاوة على مشروع توسعات محطة جبل شيشة، فضلاً عن ترفيق مشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد مرور 9 سنوات على إنشاؤها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. تعرف على أسباب رفض محافظ أسوان استكمال افتتاح مدرسة بـ"النقرة"

محافظ اسوان

محطه بلانه

الصرف الصحى

المعالجه الثلاثيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة