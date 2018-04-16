video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء البحرينى يشيد بنتائج "قمة القدس" ويبحث تعزيز التعاون الأمنى

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:54 م
مجلس الوزراء البحرينى يشيد بنتائج "قمة القدس" ويبحث تعزيز التعاون الأمنى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى


المنامة أ ش أ
إضافة تعليق

رحب مجلس الوزراء البحرينى بالنتائج المثمرة لمؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التى عقدت مؤخرًا فى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية ووصفها بأنها بناءة ومثمرة فى خدمة مسيرة التعاون العربى المشترك وتعزيز وحدة الصف العربى تجاه مختلف التحديات التى تواجهها الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث بحث المجلس توقيع مملكة البحرين على مشروع اتفاقية شاملة تعزز التعاون بين مختلف الدول العربية أمنيًا والتى تهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الأطراف فيها بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التى من شأنها الإسهام فى التصدى لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها.

وأعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تقديره البالغ لما أظهرته قرارات القمة العربية من دعم لمملكة البحرين فى إجراءاتها لحماية أمنها ومقدراتها من التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية ومساندة القمة للبحرين فى مواجهتها للجماعات الإرهابية التى تريد النيل من أمنها واستقرارها، كما أشاد مجلس الوزراء بالإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال القمة وبما هيئته المملكة الشقيقة من أسباب نجاح


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرين وأمريكا يبحثان سبل أوجه التعاون الثنائى فى المجالات كافة

تونس تستضيف القمة العربية فى دورتها المقبلة بعد إعتذار البحرين

مجلس الوزراء البحرينى

البحرين

أخبار البحرين

قمة القدس

تعزيز التعاون الأمنى




لا تفوتك
تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة