مجلس الوزراء البحرينى يشيد بنتائج "قمة القدس" ويبحث تعزيز التعاون الأمنى







المنامة أ ش أ

رحب مجلس الوزراء البحرينى بالنتائج المثمرة لمؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التى عقدت مؤخرًا فى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية ووصفها بأنها بناءة ومثمرة فى خدمة مسيرة التعاون العربى المشترك وتعزيز وحدة الصف العربى تجاه مختلف التحديات التى تواجهها الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث بحث المجلس توقيع مملكة البحرين على مشروع اتفاقية شاملة تعزز التعاون بين مختلف الدول العربية أمنيًا والتى تهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول الأطراف فيها بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التى من شأنها الإسهام فى التصدى لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها.

وأعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تقديره البالغ لما أظهرته قرارات القمة العربية من دعم لمملكة البحرين فى إجراءاتها لحماية أمنها ومقدراتها من التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية ومساندة القمة للبحرين فى مواجهتها للجماعات الإرهابية التى تريد النيل من أمنها واستقرارها، كما أشاد مجلس الوزراء بالإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال القمة وبما هيئته المملكة الشقيقة من أسباب نجاح