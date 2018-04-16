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الإثنين، 16 أبريل 2018 09:30 ص
خالد صلاح
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ماليزيا تدين استخدام الأسلحة الكيماوية والضربات الجوية ضد سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 08:07 ص
ماليزيا تدين استخدام الأسلحة الكيماوية والضربات الجوية ضد سوريا الغارات علي سوريا


(أ ش أ)
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أعربت ماليزيا عن قلقها البالغ حول استخدام الأسلحة الكيماوية والضربات الجوية فى سوريا، معتبرة أن ذلك سيؤدى إلى تدهور وضع الصراع فى سوريا ويزيد من معاناة الأبرياء هناك.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن ماليزيا تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية باعتباره عملا بغيضا وانتهاكا للقوانين الدولية ويجب أن تفرض العقوبات على الجاني.

وأضاف البيان:" وللأسف الشديد، لا يمكن أن تطبق تلك العقوبات بسبب فشل الأمم المتحدة فى الموافقة على تنفيذ الآليات المعنية لأجل طلب التحمل بالمسؤولية حول استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا".

وأضاف :"أن ماليزيا تقف مع الأمين العام للأمم المتحدة فى التعبير عن خيبة الأمل حول هذا الشأن، وتؤمن بأنه يجب على جميع الأطراف أن يلتزموا بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، الذى ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة له دور مهم فى الحفاظ على الأمن والسلامة".

وأشار البيان إلى أن ماليزيا واثقة من أن الحل العسكرى لا يستطيع أن يضع حدا للصراعات فى سوريا وتدعو جميع الأطراف إلى إيجاد الحل السياسى عبر الحوار والمفاوضات.

فى سياق متصل، قال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى السيد مصطفى محمد، إنه ينبغى على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فورية لكبح الضربات الجوية على سوريا. معربا عن أمله فى أن يتم استعادة السلام والأمن فى سوريا.

 


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