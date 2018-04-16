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لافروف: "الضربة الثلاثية" ضد سوريا لن تبقى دون عواقب

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:07 م
لافروف: "الضربة الثلاثية" ضد سوريا لن تبقى دون عواقب سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى


موسكو أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن "الضربة الثلاثية" لن تبقى دون عواقب، فى إشارة إلى الهجوم الذى قامت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، السبت الماضي، على خلفية مزاعم باستخدام السلاح الكيميائى فى مدينة دوما السورية.

وقال لافروف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "سيكون هناك عواقب بالتأكيد للضربة الثلاثية، وفى الواقع، نحن نفقد آخر بقايا الثقة بأصدقائنا الغربيين".

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فى وقت مبكر من أمس الأول هجوما على سوريا ردا على الهجوم الكيميائى فى دوما بالغوطة الشرقية، الذى نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية، تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.


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