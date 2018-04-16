كلية الطب جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمى للصحة







الإسماعيلية – جمال حراجى

يحتفل قسم طب المجتمع بكلية طب جامعة القناة، برئاسة الدكتورة أمانى وحيد باليوم العالمى للصحة وتحت شعار "الصحة للجميع" وذلك اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب.

وأكد الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب القناة، على أن الاحتفال يبدأ بإقامة مارثون المشى من أمام مبنى قسم طب المجتمع فى الثامنة صباحاً، ووصولاً لمبنى رئاسة الجامعة، ثم تعقد ندوة الافتتاح فى العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمى الجامعى.

ينسق المؤتمر الدكتورة نادية رزق الله، والدكتورة لمياء فيله، والدكتورة أميرة جمال.