video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الطب جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمى للصحة

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:00 ص
كلية الطب جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمى للصحة الدكتور أسامة عنتر عميد طب القناة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

يحتفل قسم طب المجتمع بكلية طب جامعة القناة، برئاسة الدكتورة أمانى وحيد باليوم العالمى للصحة وتحت شعار "الصحة للجميع" وذلك اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب.

وأكد الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب القناة، على أن الاحتفال يبدأ بإقامة مارثون المشى من أمام مبنى قسم طب المجتمع فى الثامنة صباحاً، ووصولاً لمبنى رئاسة الجامعة، ثم تعقد ندوة الافتتاح فى العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمى الجامعى.

ينسق المؤتمر الدكتورة نادية رزق الله، والدكتورة لمياء فيله، والدكتورة أميرة جمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "التضامن": مهرجان الإسماعيلية السينمائى يخصص يوم لعرض أفلام الوزارة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

طب قناه السويس

اليوم العالمى للصحه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة