فرنسا تدعو إلى مفاوضات فى مجلس الأمن حول سوريا







الامم المتحدة (أ ف ب)

دعت فرنسا الاثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولى لبدء مفاوضات بـ"حسن نية" حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل الى تسوية سياسية فى النزاع الذى دخل عامه الثامن.

وأعلن سفير فرنسا لدى الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أولى لخبراء يمثلون اعضاء المجلس حوالى الساعة 18:30 ت ج، وأكد ان المناقشات يجب أن تجرى "بحسن نية وفى أجواء جيدة"، لكن لا يوجد "إطار زمنى محدد" لطرح مشروع قرار للتصويت.

وقال للصحفيين "ما نوّد أن نفعله هو البدء فى مفاوضات مثمرة وجادة وواقعية (...) مع كافة أعضاء مجلس الأمن"، وتابع أن "الهدف من هذا القرار واضح: من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجددا عملا جماعيا للتعاطى مع الملف الكيميائى وحماية المدنيين والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري"، وهى المرة الأولى منذ بدء النزاع فى سوريا فى العام 2011 يتم فيها طرح مشروع قرار يشمل كافة القضايا الثلاث.

وبمبادرة من فرنسا ودعم اميركى وبريطاني، طرح مشروع القرار السبت، بعد أقل من 24 ساعة على شن الدول الحليفة الثلاث ضربات ضد مرافق سورية ردا على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية فى دوما فى 7 إبريل الجاري.