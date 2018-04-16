غدا.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروعات الرياضية بالإسماعيلية وبورسعيد







الإسماعيلية - صبرى غانم

يزور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مشروع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى صباح غد الثلاثاء، يرافقه السادة أعضاء مجلس إدارة نادى الإسماعيلى واللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية وذلك فى إطار متابعة المنشآت الرياضية المزمع افتتاحها فى الفترة القادمة، ثم يغادر الوزير المحافظة متوجها إلى بورسعيد لتفقد الأنشطة المختلفة بالمدينة الشبابية والرياضية يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان.

هذا وقد تلقى الوزير دعوة من الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى لحضور مباراة الفريق امام مونانا الجابونى الساعة السابعة والنصف مساءا فى إياب دور ال 32 ببطولة الكونفدرالية، و من المحتمل أن يحضر الوزير المباراة أو على الأقل زيارة النادى المصرى والاجتماع بمجلس الإدارة والجهاز الفنى والإدارى و لاعبى الفريق قبل المباراة.