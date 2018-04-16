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عريقات: القمة العربية تبنت بالكامل المقترحات الفلسطينية

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:25 ص
عريقات: القمة العربية تبنت بالكامل المقترحات الفلسطينية صائب عريقات


رام الله (أ ش أ)
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس"، تبنت بالكامل كافة المقترحات الفلسطينية واعتمدتها فى قراراتها، وأبرزها اعتماد الرؤية السياسية التى طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الامن فى فبراير الماضى.

وأوضح عريقات فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، أن القمة العربية، التى عقدت أمس فى مدينة الظهران فى السعودية، كانت قمة فلسطينية بـامتياز.

وبين أن القادة العرب أدانوا إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأكدوا الحق الفلسطينى الثابت فى القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وأشار عريقات إلى أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل عملها فى محاولة لثنى دولتى جواتيمالا وهندوراس عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، لافتا إلى أن هناك تحركات فى مجلس الأمن برئاسة السويد بدأت من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين فى الأمم المتحدة.


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