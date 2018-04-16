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ضبط 85 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:06 م
ضبط 85 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية حملة تموينية -أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير عدد 85 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا فى بيان له ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير 3 محاضر.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 16 مخالفة حيث تنوعت المخالفات مابين "عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، والتخزين في المكان غير المرخص لذلك، وعدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية"، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 54 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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