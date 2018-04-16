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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:28 م
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ضبط 7 أشخاص بينهم أمين شرطة وخفير للتنقيب عن الآثار فى أولاد صقر بالشرقية

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:11 م
ضبط 7 أشخاص بينهم أمين شرطة وخفير للتنقيب عن الآثار فى أولاد صقر بالشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية


الشرقية –فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، اليوم، من ضبط 7 أشخاص بينهم أمين شرطة وخفير من القوة الأمنية بمركز الشرطة، لتنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل الموجودة بدائرة المركز، وقررت النيابة بأولاد صقر، برئاسة أحمد نعيم، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بحجز المتهمين على ذمة التحريات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام مجموعة من الأشخاص بينهم أمين شرطة وخفير من القوة الأمنية بمركز شرطة اولاد صقر، بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بأولاد صقر.

 

وبمداهمة المنزل المشار إليه، تم ضبط 7 أشخاص بينهم أمين شرطة وخفير من قوات مركز شرطة أولاد صقر، وتم التحفظ على أدوات تنقيب كانت بحوزتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت بمعرفة أحمد محرم، وكيل النائب العام حجزهم على ذمة التحريات.

 

 

 

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