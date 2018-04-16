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صور.. 25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 477 طناً من القمح

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:43 م
صور.. 25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل 477 طناً من القمح توريد القمح للصوامع بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل 25 منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ، 477 طناً من القمح المحلى من مزارعى المحافظة، خلال يومين منذ بدء أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2018 بدأ أمس، حيث تم تجهيز 25 منفذاً لاستقبال تلك الأقماح بدائرة المحافظة من خلال الشون والصوامع ومراكز التجميع.

وأضاف فى بيان له، أن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل غرفة عمليات برئاسته ، ليتم المرور والمتابعة اليومية لكافة مواقع  استقبال القمح والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة من التوريد 477 طن قمح محليا.

 

1- توريد القمح للصوامع بكفر الشيخ
 توريد القمح للصوامع بكفر الشيخ

 

2- بدء توريد القمح للصوامع والشون بكفر الشيخ
 بدء توريد القمح للصوامع والشون بكفر الشيخ

 

3- توافد السيارات على شونة كفر الشيخ
 توافد السيارات على شونة كفر الشيخ

 

4- زحام بشونة كفر الشيخ
 زحام بشونة كفر الشيخ

 


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