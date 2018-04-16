صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبين القناطر

صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبين القناطرالإثنين، 16 أبريل 2018 04:07 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبين القناطر
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قاد اليوم اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة بدائره مركز شرطة شبين القناطر.
وشدد خيرت على القوات بضرورة ضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ ومروجي وحائزى المخدرات والأسلحة النارية.
شارك فى الحملة اللواء خالد سالم مساعد المدير لفرقة الخانكة، والعميد محمد جندية مأمور مركز شرطة شبين القناطر، والعميد هشام فكرى رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية، والرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وعدد من ضباط البحث الجنائى بالمديرية وضباط المرور والمرافق.
مدير أمن القليوبية يقود حملة
مدير أمن القليوبية يقود حملة
مدير أمن القليوبية يقود حملة
مدير أمن القليوبية يقود حملة
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