صور.. محتجون يونانيون يحاولون إسقاط تمثال أمريكى احتجاجا على غارات سوريا

صور.. محتجون يونانيون يحاولون إسقاط تمثال أمريكى احتجاجا على غارات سورياالإثنين، 16 أبريل 2018 01:50 م
اسقاط تمثال فى اليونان
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حاولت مجموعة من أنصار الحزب الشيوعى اليونانى إسقاط تمثال للرئيس الأمريكى السابق هارى ترومان فى وسط أثينا، اليوم الاثنين، خلال احتجاج على الضربات الجوية التى وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف فى سوريا يوم السبت.
وقال شاهد من رويترز إن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة التى أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وأصيب ثلاثة من المحتجين على الأقل وأمكن رؤية دماء على رؤوسهم، وشارك فى الاحتجاج بضع مئات من أنصار الحزب الشيوعى.
محاولة إسقاط تمثال أمريكى
جانب من إسقاط التمثال
محاولات إسقاط التمثال
جانب من محاولات إسقاط التمثال
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