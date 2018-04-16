video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. محتجون يونانيون يحاولون إسقاط تمثال أمريكى احتجاجا على غارات سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:50 م
صور.. محتجون يونانيون يحاولون إسقاط تمثال أمريكى احتجاجا على غارات سوريا اسقاط تمثال فى اليونان


رويترز
إضافة تعليق

حاولت مجموعة من أنصار الحزب الشيوعى اليونانى إسقاط تمثال للرئيس الأمريكى السابق هارى ترومان فى وسط أثينا، اليوم الاثنين، خلال احتجاج على الضربات الجوية التى وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف فى سوريا يوم السبت.

وقال شاهد من رويترز إن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة التى أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وأصيب ثلاثة من المحتجين على الأقل وأمكن رؤية دماء على رؤوسهم، وشارك فى الاحتجاج بضع مئات من أنصار الحزب الشيوعى.

محاولة إسقاط تمثال أمريكى
محاولة إسقاط تمثال أمريكى

 

جانب من الاشتباكات مع الشرطة اليونانية
جانب من إسقاط التمثال 

 

محاولات إسقاط التمثال
محاولات إسقاط التمثال

 

جانب من محاولات إسقاط التمثال
جانب من محاولات إسقاط التمثال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران: الهجوم على سوريا لدعم الإرهابيين وحفظ مصالحنا أهم من الاتفاق النووى

ماكرون يؤكد تطابق الموقف مع واشنطن حول موعد انتهاء العمل العسكرى فى سوريا

صحيفة "كيهان" تدعو لتعزيز قدرة إيران الصاروخية بعد ضرب سوريا

تيريزا ماى ترغب فى إعطاء البرلمان الوقت لبحث قرار الضربات على سوريا

روسيا تنفى إفساد موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا

سوريا

ضربات سوريا

الضرب فى سوريا

الولايات المتحده

سوريا الان

العدوان الثلاثى على سوريا

العدوان على سوريا

قصف سوريا

الحرب على سوريا

بشار الاسد

ترامب

روسيا

اخبار سوريا

سوريا اليوم




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة