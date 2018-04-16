صور.. محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لعلوم







سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الثالث لكلية العلوم والذى عقد صباح اليوم بالقاعة الزجاجية بجامعة سوهاج.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، والدكتور احمد فكرى وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور زكريا عطية مقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق، و لفيف من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية العلوم.

وأكد المحافظ فى بيان على أهمية تشجيع البحث العلمى وخاصة الأبحاث المجتمعية التى تخدم المجتمع وتساهم فى تحقيق التنمية ، وضرورةعقد تلك المؤتمرات بصفة دورية لتبادل الخبرات والثقافات ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية ونقل تلك الخبرات الى شباب الباحثين وتدريبهم على مهارات التواصل واتخاذ القرار وحل المشكلات وتناولها بطرق بحثية وعلمية، مشيدا بدور الجامعة المجتمعى بالاضافة لدورها التعليمى، والتعاون المستمر مع اجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه توجه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بالشكر للمحافظ لدعمه الدائم لجميع انشطة الجامعة العلمية والمجتمعية، مؤكدا على دعم الجامعة للانشطة البحثية والمؤتمرات العلمية.

وقال إن الجامعة قامت بوضع مجموعة من الآليات لتشجيع ودعم البحث العلمى، من أهمها تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه من ميزانية الجامعة لدعم أنشطة الأبحاث العلمية والتطبيقية داخل الجامعة لتشجيع الباحثين , وتخصيص جوائز مالية لاصحاب الابحاث المتميزة القابلة للتطبيق , ودعم اعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى المؤتمرات العالمية المتميزة ,وانشاء وحدة بالجامعة لرعاية الموهوبين والمبتكرين من الطلاب , كما تقرر عقد مؤتمر علمى بصفة دورية بجميع كليات الجامعة العلمية والنظرية للوقوف على مخرجات البحث العلمى والعملية التعليمية بكل كلية ومدى مساهمة تلك الكلية فى خدمة المجتمع.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم انجازات الكلية خلال الفترة الأخيرة فى مجال الأبحاث العلمية والجوائز التى حصلت عليها الكلية ومن أهمها جوائز الدولة التشجيعية وجوائز الدولة للتفوق العلمى، مؤكدا أن كلية العلوم وجامعة سوهاج من افضل الجامعات على مستوى الجمهورية فى مجال النشر العلمى للأبحاث العلمية.



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم



مؤتمر اليوم العلمي الثالث لكلية العلوم