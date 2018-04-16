صور ..محافظ البحيرة تشهد ختام الأنشطة التربوية بمركز كفر الدوار







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية تفعيل ممارسة الأنشطة داخل المدارس وذلك لإكساب التلاميذ المهارات المختلفة و إكتشاف ورعاية الموهوبين.

جاء ذلك مشاركتها فى مهرجان ختام الأنشطة التربوية بمدرسة الملقة الإعدادية بمركز كفر الدوار.

وشمل برنامج المهرجان على تقديم فقرات رياضية وفنية للتلاميذ وافتتاح معرض للأنشطة المدرسية والمنتجات اليدوية والصناعات الغذائية للتلاميذ.

شارك فى المهرجان هيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار و أحمد رمضان نقيب معلمى شمال البحيرة والمستشار سعيد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة و أشرف عتلم مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار.



محافظ البحيرة تشهد ختام الانشطة التربوية



محافظ البحيرة خلال جولتها بكفر الدوار



طلاب مدارس كفر الدوار بالبحيرة