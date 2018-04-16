صور.. طرق غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب فى ورشة بجامعة المنصورة







الدقهلية ـ محمد حيزة

صرح الدكتور عادل عبد الخالق رئيس قسم الرقابة على الأغذية و مدير برنامج صحة وسلامة الغذاء بكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول " لسلامة الغذاء وصحة الإنسان" والذى تنظمه كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا خلال الفترة من 16-17 ابريل 2018 م .

وقال بيان إن المؤتمر سيناقش 20 بحث متخصص فى مجال سلامة الغذاء والأمراض المشتركة كما يعقد على هامش المؤتمر ولأول مرة بمصر والشرق الأوسط ورشة عمل للكشف عن طرق الغش المختلفة للأغذية ذات الأصل الحيوانى وذلك للكشف عن غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب والخنازير بطرق سريعة ومعتمدة ومؤكدة وتستخدم فى المجال الحقلى للكشف عن طرق الغش المختلفة، من خلال استخدام أجهزة كشف طرق غش لحوم الأبقار المصنعة بلحوم الحمير والكلاب والخنازير.

هذه التقنيات سيتم التدريب عليها من خلال الوفد الألمانى لجامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا حيث يشارك بالمؤتمر وورش العمل وفد ألمانى مكون من بروفيسورجوزيف كامفوس رئيس معهد تغذية الحيوان، الدكتور عامرعبد الموجود الأستاذ بمعهد جودة وسلامة الأغذية، الدكتور أندريا بيكر الباحث بمعهد جودة وسلامة الأغذية، السيدة ماريتا ليدفوخ منسق مكتب الشئون الخارجية بهانوفر.

على جانب آخر، نظمت كلية الصيدلة جامعة المنصورة المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بعنوان المنتجات الطبيعية كمضادات للأورام، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة ، وريادة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، وتنظيم الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حاتم سالم وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى جودة زغلول ورئيس مجلس قسم العقاقير ورئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتور محمود فهمى السباعى.

تضمن المؤتمر ثلاث محاضرات الأولى بعنوان تطوير أدوية آمنة وفعالة واقتصادية للوقاية وعلاج الأمراض المزمنة للدكتور اجى كومارمن الهند، والثانيه بعنوان المعالجة الحيوية المساعدة للدكتور صالح الشرقاوى والثالثه بعنوان الفلسفة وراء الطب البديل للدكتور اشرف خليل، موضحين أن قسم العقاقير يعمل على تحقيق التميز فى مجال التعليم والبحث العلمى وخدمه المجتمع بما يساهم فى رفع مرتبة كلية الصيدلة وجامعة المنصوره.

وتم عرض المشروعات البحثية للقسم لعام 2016-2017 ومنها مشروع استكشاف فعاليه بعض المنتجات الطبيعيه كمضادات للبدانه.

وعرضت الدكتورة منى فاروق إنجازات القسم لعام 2016-2017 وموضحة اهمية دراسة مواد القسم لكلية الصيدلة حيث يقوم القسم بتدريس هذه المادة للطلاب على مدار الخمس سنوات وهذا من خلال خطة موضوعة تتناسب مع تطوير المستوى الفكرى للطلاب والاعتماد على اعطاء جرعه من العلوم الاساسية لتحقيق الهدف فى المام الطالب يكل مايلزم للتفاعل مع البيئة المحيطة به بعد تخرجه ،وان القسم يقوم بتدريس مجالات مختلفه تشمل تحضير العقار للاستخدام الدوائى وطرق تقويمها والتقييم الكيميائى والحيوى لها.

وشملت الخطة البحثية لقسم العقاقير استغلال المصادر المختلفة نباتية حيوانة ميكروبية فى الحصول على نواتج طبيعية بهدف امكانية استخدام هذه النواتج فى علاج الأمراض التى تنتشر فى البيئة المصرية وذلك باتباع بعض البروتوكولات العلمية ومنها ابحاث كيمياء النواتج الطبيعية وابحاث التقنية الحيوية.

كما تم عرض الرسائل الممنوحه خلال عام 2016-2017 فى مجالات البحث والدراسة كالدراسات الكيميائية للنباتات الطبية والدراسات النباتية وأخيرا الدراسات البيولوجية.



المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بصيدلة المنصورة



المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بصيدلة المنصورة



المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بصيدلة المنصورة



المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بصيدلة المنصورة



المؤتمر العلمى الرابع لقسم العقاقير بصيدلة المنصورة



ورشة بجامعة المنصورة



ورشة بجامعة المنصورة