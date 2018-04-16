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الإثنين، 16 أبريل 2018 01:50 ص
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صور.. ختان الإناث فى محاكمة صورية يجسدها طلاب جامعتى سوهاج وجنوب الوادى

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:19 ص
صور.. ختان الإناث فى محاكمة صورية يجسدها طلاب جامعتى سوهاج وجنوب الوادى ختان الإناث في محاكمة صورية يجسدها طلاب جامعتي سوهاج وجنوب الوادي


سوهاج محمود مقبول
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شهد مساء اليوم الأحد الموافق 15ابريل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أول محاكمة صورية بعنوان" نداء"، والتى جسدها طلاب كلية الحقوق بالتعاون مع طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وقد بدأت المحاكمة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن والذين استشهدوا بوسط سيناء.

تناول العرض المسرحى قضية ختان الإناث فى المجتمع الصعيدى ومدى الأخطار التى تتعرض له الفتيات من جراء تلك العادة وبعد أن تم تقديم العرض تم تجسيد واقعة الختان وكان أبطالها الأم والأب والفتاة الضحية والطبيب الذى يجرى العملية فى عيادة غير مرخصة وغير معقمة وبدون إجراء تحاليل مما تسبب فى وفاة الفتاه أثناء إجراء العملية بسبب النزيف الحاد.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلى عن عادة ختان الإناث بالقرى بعدها تم إقامة محاكمة ومنصة قضاء وقفص اتهام تم وضع المتهمين فيه وتم الإستماع إلى هيئة الدفاع ومرافعة النائب العام والشهود والطب الشرعى وفى نهاية الجلسة تم إصدار الحكم.

وعلى هامش الحاكمة قدم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى علي التعاون المثمر والمتواصل بين الجامعتين في شتي المجالات العلمية والثقافية وغيرها، كما قدم الشكر لكل الطلاب المشاركين في تجسيد المحاكمة، والتى تناولت قضية اجتماعية هامة مازالت منتشرة بالصعيد وهى قضية ختان الإناث ، وماقد يترتب عليها من أضرار جسدية ونفسية للفتاة وأحيانا قد تؤدى إلى فقدانها الحياة اثناء إجراء هذه العملية.

ومن جانبه أشار الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية إلى أن طلاب الجامعتين قاموا أيضا بتجسيد عرض مسرحى بعنوان "عروسة قماش" والتى تناقش أيضا ما تعانيه الفتاة من عنف واضطهاد داخل المجتمع، مضيفا ان هذه المحاكمة بمثابة تدريب عملى للطلاب لصقل مهاراتهم القانونية بما يؤهلهم للممارسة العمل القضائى بعد التخرج.

وأشار الدكتور عبد الباري سليمان وكيل كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي والذي قام بالإشراف الكامل علي تجسيد المحاكمة إلى أن أحداث المحاكمة من تأليف الدكتور محمد حسين موسى بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وإخراج محمود عكاشة رئيس قسم المسرح بجامعة جنوب الوادي.


 

 


 

 


 

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