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صور.. توزيع مساعدات غذائية على الفقراء من أهالى قرية النهضة بالفرافرة

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:35 م
صور.. توزيع مساعدات غذائية على الفقراء من أهالى قرية النهضة بالفرافرة جانب من المساعدات


الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لقرى النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من توزيع مساعدات غذائية على الفقراء والمحتاجين من أهالى القرية كدعم من بنك الطعام وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت إشراف اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الفرافرة، حيث تم توزيع 80 كرتونة دواجن مجمدة و60 كرتونة زيت طعام فاخر على المستحقين .

وقالت بوسى يوسف رئيس القرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن رئاسة القرية تقوم بصفة مستمرة بتوزيع المساعدات الغذائية والمستلزمات الخاصة بالمستحقين من أهالى القرية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت إشراف اللواء محمد الفحام رئيس المركز وذلك من خلال المرور على منازل المدرجين بكشوف التضامن الاجتماعي كفئات مستحقة لتوزيع المساعدات عليهم .

توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (1)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (2)
جانب من توزيع مساعدات غذائية على الفقراء
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (3)
مساعدات غذائية 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (4)
أثناء توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (5)
جانب من المساعدات الغذائية 

توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (7)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (8)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (9)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (12)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء (13)
توزيع مساعدات غذائية على الفقراء 
 

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