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الإثنين، 16 أبريل 2018 07:27 م
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صور.. تشكيل لجنة من 14 مسئولا لإعادة فحص ملف العضوية ببلدية المحلة

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:27 م
صور.. تشكيل لجنة من 14 مسئولا لإعادة فحص ملف العضوية ببلدية المحلة صور أعضاء اللجنة


الغربية محمد غنيم
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 قررت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة من 14 مسئولا لإعادة فحص ملف العضويات الخاصة بنادى بلدية المحلة.

واجتمعت اللجنة بمسئولى بلدية المحلة صباح اليوم وذلك للبدء فى فحص شامل لملف العضويات بالنادى الذى يشهد مخالفات مالية وإدارية تم تحويل عدد منها للنيابة العامة.

وأعادت اللجنة التى تضم أيمن عقبة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، والشناوى ماضى مدير عام الهيئات بالمديرية، فحص ملف العضوية من جديد خاصة الملف الذى يتعلق بإهدار 6 ملايين جنيه بسبب عدم توريد مقابل 586 عضوية من العضويات الجديدة.

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