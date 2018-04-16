صور.. "القومى للمرأة" بالغربية ينظم ندوة عن العنف الأسرى والزواج المبكر

صور.. "القومى للمرأة" بالغربية ينظم ندوة عن العنف الأسرى والزواج المبكرالإثنين، 16 أبريل 2018 08:44 م
جانب من اللقاء
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أقام فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية برئاسة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس بالغربية بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب جامعة طنطا ندوة بعنوان "العنف الأسرى والزواج المبكر" وتم خلال الندوة عرض مشروعات الفرقة الرابعة تحت إشراف الدكتورة مرفت سليمان عضو المجلس القومى للمرأة وتناولت الندوة مشروعات عن ( العنف ضد المرأة تحت شعار العنف مش حل)، ومشاكل ما بعد سن الـ21.
افتتحت الندوة مرفت الغندور عضو الفرع وألقت مقدمة تعريفية بالمجلس، وتم فتح مجال النقاش حول مسببات العنف الأسرى وكانت الأسس الخاطئة لاختيار الزوج من أهم الأسباب.
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