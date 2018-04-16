صور.. الداخلية تطهر السحر والجمال منبع المواد المخدرة بإلاسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية فى السيطرة على منطقة السحر والجمال فى الجزء الخاص بمحافظة الإسماعيلية عقب توجيه عدة ضربات موجعة ومفجعة لتجار المخدرات والخارجين عن القانون .

وأعدت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عدة خطط للايقاع بهؤلاء التجار للقضاء على منطقة السحر والجمال وتطهيرها من المخدرات، وتم وضع الخطط الأمنية للمداهمات للمنطقة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية واللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وتم تنفيذ عدم مأموريات بإشراف اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة اللواء أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية .

واسطاع مدير مباحث الإسماعيلية توجيه عدة ضربات متتالية لتجار المخدرات والخارجين عن القانون خلال الأشهر الماضية، حيث تمكن وضباط الإدارة العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والعميد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والمقدم أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات والرائد أحمد شطا رئيس مباحث مباحث التل الكبير والرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز فايد والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز أبوصوير والرائد محمد جميل رئيس مباحث القصاصين ومعاونيهم من ضبط العديد من كبار تجار المخدرات بمنطقة السحر والجمال ومنهم المتهم " عودة. س. س "وشهرته كريم القاضى مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى 9قضايا بالمؤبد بتهم" مقاومة سلطات - قتل عمد - سرقة بالاكراه" بحوزته كمية من مخدر الهروين تزن حوالى 250 جرام وبندقيه آلية عيار 7.62 × 39 و15 طلقة من ذات العيار بالخرينة الخاصة بها، ومبلغ مالى قدره 2200جنيه وبطاقة رقم قومى مزورة عليها صورته الشخصية باسم " محمد .ع .س " صاحب مكتب استيراد وتصدير للهروب من الملاحقات الأمنية.

وتمكن ضباط الإدارة من القضاء على إمبراطورية خالد أبودية، حيث تمكنوا من ضبط المتهم "خالد عبدالله سليمان مضعان" شهرته خالد أبودية 29 سنة عامل مقيم وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير، مطلوب التنفيذ عليه فى" 7 " قضايا، مطلوب ضبطه وإحضاره فى " 17" قضية بحوزته سلاح نارى سريع الطلقات وذخائر، بقصد ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، مقاومة السلطات وبحوزته سلاح إلى غربى بالخزينة الخاصة به و15 طلقة من ذات العيار ومطلوب لتنفيذ أحكام عليه فى 7 قضايا "سرقة بالإكراه – مخدرات – خطف – تبديد" بدائرتى " أمن الإسماعيلية والقليوبية " وبلغت إجمالى سنوات حبسه 82 سنة و6 أشهر، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 17 قضية اخرى ما بين "سطو مسلح – سرقة بالإكراه وخطف - مخدرات - حيازة أسلحة " بدوائر أمن "القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية،القاهرة".

واستطاع خالد أبودية الهروب من الملاحقات الأمنية عقب استخراج شهادة وفاة له واستخراج بطاقة ورخصة باسم شقيقه ولكن الأجهزة الأمنية كشفت المستور وتمكنت من الإيقاع به والقبض عليه .

وألقى ضباط الإدارة القبض على ملك البودرة المتهم "علاء .م " 22 عاما عامل مقيم زرزارة ــ وادى الملاك - دائرة مركز التل الكبير، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2247/2017 إدارى مركز التل الكبير بتهمة "مقاومة سلطات"، مطلوب التنفيذ فى الجناية رقم 7869 لسنة 2015 جنايات التل الكبير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" والجناية رقم 1957 لسنة 2017 جنايات التل الكبير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "قتل" والجناية رقم 7975 لسنة 2015 جنايات التل الكبير والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"مقاومة سلطات"، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62× 39، بها خزينة تحوى " 20 " طلقة من ذات العيار، قالب إسطوانى الشكل من جوهر الهيروين المخدر يزن حوالى " 250 جرام "، مبلغ مالى 2100 جنيه تليفون محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهم "إبراهيم.س.ن" وشهرته إبراهيم بكة وله اسم شهرة أخر عمار، والذى يعد من أخطر المتهمين المطلوبين لدى مديرية أمن الإسماعيلية والقاهرة والصادر ضده حكمين بالإعدام و21 حكما بالمؤبد بمحافظة الإسماعيلية ومحافظات أخرى وقيامه بالاتجار فى المخدرات وخاصة مخدر الهيروين بمنطقة السحر والجمال أثناء اختباؤه داخل شقة بمدينة مدينتى، وبحوزته بندقية آلية و5 خزنة لذات السلاح و125 طلقة سلاح آلى، وكمية من مخدر الهيروين حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 3200 جنيه و2 هاتف محمول وبرفقته الفتاة"فاطمة.ر.ا"19 عاما ربة منزل مقيمة البحر الأحمر، وأقر المتهم بأنه متزوج من الفتاة عرفيا، وبالكشف الأمنى على الفتاة تبين أنه مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 873 لسنة 2016 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى أكبر عدد من الجنايات على مستوى وزارة الداخلية، حيث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين بالإعدام و21 حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة وجنايات وجنح أخرى بلغ إجمالى العقوبات فيهم حوالى 750 سنة سجن.

كما نجح ضباط المباحث فى القبض على "المتهم "حماد .ح.س" وشهرته "حماد الواط" 36 عاما مقيم التل الكبير بالإسماعيلية وله محل إقامة بالحسنة شمال سيناء، والصادر ضده 13 حكما بالمؤبد بمحافظة الإسماعيلية وحدها وبحوزته بندقية آلية بالخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين حوالى 150 جراما وبطاقة رقم قومى مزورة باسم محمد عبيد رشيد عبيد عليها صورة المتهم ورخصة بذات الاسم صادرة من مرور أبوحماد بمحافظة الشرقية ومبلغ مالى 14 ألف جنيه و2 هاتف محمول .

وأخيرا نجحت الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربة قاصمة لتجار المخدرات بمنطقة السحر والجمال بدائرة مركز فايد بتصفية تشكيل عصبى تخصص فى الاتجار فى مخدر الهيروين يضم كلًا من المتهم "جمال .ع .ص " 25 عاما والمتهم "إبراهيم. ح .س " 19 عاما جميعهم عمال" من قبيلة عرب الترابين" مقيمان ذات العنوان من أعوانه، حيث ضبط بحوزتهم سلاح جرنيوف عيار 7.62 × 54، بندقية إلى غربى عيار 7.62×51، بندقية إلى عيار 7.62×39 عدد " 14" خزينة، عدد " 1963 " طلقة من الأعيرة السابقة 16ستة عشر قالب حجرى إسطوانية الشكل، كيس بداخله قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر تزن جميعها حوالى 4 كيلو جرام مبلغ مالى قدره 199 ألف جنيه و" 14" ميزان حساس، و" 11" هاتف محمول، " 2" صديرى واقى، كمية من الأكياس البلاستيكية الشفافة، السيارة رقم ع ف 623 ، مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بدر القاهرة.



المتهم كريم القاضى



لقاء مدير الأمن بالقوات فى السحر والجمال



ترسانة أسلحة وهيروين



جانب من جولات مدير الأمن بالمنطقة



المتهم خالد أبودية



المتهم إبراهيم بكة



بكة والمضبوطات



مضبوطات بكة



السيارة المضبوطة مع تشكيل المخدرات