صحيفة لبنانية: دول أوروبية تقدم عرض لحركة حماس لإدارة قطاع غزة







كتب - أحمد جمعة

قالت صحيفة لبنانية، إن عرضا أوروبيا قدم إلى حركة حماس عبر جهة دولية لمواجهة خطوات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، إذا واصل فرض المزيد من العقوبات على القطاع، وذهب نحو التخلى عنه كليا.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة الأخبار اللبنانية، أن دولا أوروبية ستدفع حماس نحو إدارة شئون غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما فى ذلك رواتب جميع الموظفين فى القطاع (التابعين للسلطة أو لحكومة غزة السابقة)، لكن بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية حينذاك على إيرادات القطاع كافة التى يحصلها الاحتلال لمصلحة السلطة.

وكى لا تعترض إسرائيل، يتضمن العرض تعهدا من حماس بعدم استخدام الأدوات العسكرية التى لديها لسنوات عدة أقلها خمس، ومنع أى تصعيد باتجاه إسرائيل، إضافة إلى ضبط الحدود على صيغة الأمن مقابل الغذاء.

وأضافت الجهة المقترحة بندا مغريا يتعلق بتخصيص الدعم الأوروبى الذى كان يرسل عبر السلطة إلى غزة، ولا سيما فى بنود التنمية والتعليم والصحة، للرواتب والمصاريف الإدارية عبر اللجنة نفسها.