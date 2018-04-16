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شكاوى من الانقطاع الدائم لمياه الشرب بعزبة البرج فى دمياط

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:00 ص
شكاوى من الانقطاع الدائم لمياه الشرب بعزبة البرج فى دمياط مياه شرب ملوثه - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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يعانى سكان مدينة عزبة البرج وبخاصة منطقة الملقا وقرية كفر حميدو بمحافظة دمياط من سوء حالة مياه الشرب وانقطاعها الدائم سواء بسبب أعمال الصيانة أو بسبب الكسور العديدة التى شهدتها خطوط مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

وعبر الأهالى عن استيائهم من انقطاع المياه وضعفها فى أغلب مناطق المدينة فضلا عن سوء جودة مياه الشرب بالمدينة.

يقول طارق الدسوقى سائق: إن مياه الشرب حالتها سيئة للغاية منذ أكثر من 20 يوما، مضيفا تقدمنا بعدة بشكاوى لمجلس مدينة عزبة البرج وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

من جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إنه لا توجد أى مشكلات من سوء حالة مياه الشرب بمدينة عزبة البرج مؤكدا أن الشكوى فقط من ضعف المياه فى منطقة الملقا التى تقع فى نهاية المدينةوأكد عسل فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” انه تم البدء فى عمل خط اضافى لمنطقة الملقا للتغلب على تلك المشكلة.


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