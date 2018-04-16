شاهد.. الأهداف السورية قبل وبعد قصفها من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا

الأهداف السورية قبل وبعد قصفها







كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صور تظهر الضربات العسكرية التى نفذتها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على أهداف عسكرية تابعة للحكومة السورية فى العاصمة دمشق.

وتوضح الصور، الأهداف التى تقصفها قبل وبعد الغارات والصواريخ الجوية، التى أكدت القوات السورية أنها تصدت لها قبل الوصول إلى الأهداف المحددة.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إن قواتها الجوية والبحرية شنت ضربات على عدة مواقع فى سوريا وأطلقت 105 صواريخ، على أهداف فى العاصمة دمشق بحجة مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما.

ولكن الحكومة السورية نفت استخدامها للأسلحة الكيميائية بالمدينة الواقعة فى غوطة دمشق، وأكدت روسيا أن لديها دليلاً على أن حادثة دوما هى مجرد مسرحية مخطط لها.

وقالت دمشق إنها دمرت كامل ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق وقَّعته بعد هجوم فى عام 2013 بغاز الأعصاب سارين.



الأهداف قبل القصف



الأهداف بعد القصف