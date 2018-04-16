video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. الأهداف السورية قبل وبعد قصفها من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا

الإثنين، 16 أبريل 2018 01:05 ص
شاهد.. الأهداف السورية قبل وبعد قصفها من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا الأهداف السورية قبل وبعد قصفها


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

 

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صور تظهر الضربات العسكرية التى نفذتها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على أهداف عسكرية تابعة للحكومة السورية فى العاصمة دمشق.

وتوضح الصور، الأهداف التى تقصفها قبل وبعد الغارات والصواريخ الجوية، التى أكدت القوات السورية أنها تصدت لها قبل الوصول إلى الأهداف المحددة.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إن قواتها الجوية والبحرية شنت ضربات على عدة مواقع فى سوريا وأطلقت 105 صواريخ، على أهداف فى العاصمة دمشق بحجة مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما.

ولكن الحكومة السورية نفت استخدامها للأسلحة الكيميائية بالمدينة الواقعة فى غوطة دمشق، وأكدت روسيا أن لديها دليلاً على أن حادثة دوما هى مجرد مسرحية مخطط لها.

وقالت دمشق إنها دمرت كامل ترسانتها الكيميائية بموجب اتفاق وقَّعته بعد هجوم فى عام 2013 بغاز الأعصاب سارين.

الأهداف قبل القصف
الأهداف قبل القصف

 

الأهداف بعد القصف
الأهداف بعد القصف

 

الأهداف قبل وبعد القصف
الأهداف قبل وبعد القصف

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..العالم هذا المساء..حرق علم أمريكا خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا.. زعماء العرب يشاركون فى القمة الـ29 بالسعودية..مقتل شخصين فى هجوم خارج كنيسة بباكستان..كوريا الشمالية تحتفل بذكرى ميلاد مؤسسها

الرئيس الفرنسى: أقنعت ترامب بإبقاء قوات فى سوريا

صور.. حرق العلم الأمريكى خلال تظاهرة فى بغداد احتجاجا على قصف سوريا

سوريا

قصف سوريا

امريكا

العدوان الثلاثي

فرنسا

بريطانيا




لا تفوتك
فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

فيديو.. وزير خارجية السعودية يكشف سبب عدم إدراج القضية القطرية بالقمة العربية

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

الكينج محمد منير يجرى عملية جراحية ناجحة.. واستقرار حالته الصحية حاليا

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

15 رقمًا قياسيًا من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة