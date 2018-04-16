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سلطان بن سحيم: حزين لغياب تمثيل بلادى بفعل عزلتها بسبب نظام الحمدين

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:41 م
سلطان بن سحيم: حزين لغياب تمثيل بلادى بفعل عزلتها بسبب نظام الحمدين سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر


كتب أحمد جودة
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أعرب سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، عن حزنه لاستمرار غياب تمثيل الدوحة الرسمى بسبب سياسة تنظيم الحمدين.

وأضاف "بن سحيم"، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير "تويتر"، «بينما تجمع الشقيقة الكبرى القادة العرب فى درع الخليج المشترك1، أتابع بحزن استمرار غياب تمثيل بلادى الرسمى بفعل عزلتها التى تسبب بها نظام الحمدين».

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

وتابع نجل وزير خارجة دولة قطر، «هل يعوضنا التركى والإيرانى عن هذه العزلة؟!، لا والله ليس لنا إلا أهلنا وخليجنا وعربنا وقريباً سنعود لهم رغماً عن أنف الحمدين».


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سلطان بن سحيم آل ثانى

نجل أول وزير خارجية لدولة قطر

تنظيم الحمدين

القمة العربية




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