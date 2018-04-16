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سلطات الاحتلال الإسرائيلى تغلق القدس لمدة 3 أيام

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:19 ص
سلطات الاحتلال الإسرائيلى تغلق القدس لمدة 3 أيام قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلى، ليلة يوم غد الثلاثاء، إغلاقا على مدينة القدس، أمام المواطنين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال ستمنع -خلال فترة الإغلاق- الفلسطينيين من حملة التصاريح من دخول القدس وأراضى عام 1948، إضافة إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.

من ناحية أخرى، قررت سلطات الاحتلال إبعاد 3 مواطنين عن مكان سكنهم فى بلدة العيسوية فى مدينة القدس المحتلة لمدة أسبوع، وبكفالة طرف ثالث.

وقالت مصادر فلسطينية إنه من بين الشروط التى فرضها الاحتلال للإفراج على الشبان الثلاثة يحيى عبد الكامل، وقصى داري، ومحمد مصطفى، فرض الحبس المنزلى عليهم فى الفترة ذاتها.


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