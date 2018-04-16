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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:28 م
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سفر وعودة 1113 مصريا وليبيا و 375 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:11 م
سفر وعودة 1113 مصريا وليبيا و 375 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم- أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1113 مصريا وليبيا و 375 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 858 إلى الجانب الليبي، بينهم 299 مصريا و569 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 255 بينهم 217 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 391 ألف و670 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 162 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 213 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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