زوجة بالشرقية تتهم زوجها بمحاولة تخديرها.. والزوج: "سايبة البيت من 3 شهور"

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى صيدناوى بالشرقية، زوجة مصابة بحالة إعياء، واتهمت زوجها بدس عقار الموتيفال لها فى كوب شاى، بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى صيدناوي، باستقبال "وسام أ أ" 36 سنة ربة منزل مقيمة بهنباي، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناولها عقار الموتيفال.

وبسؤالها، اتهمت زوجها "أحمد م ا" 37 سنة، بوضع العقار فى كوب شاي، ما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، وبضبط الزوج ومواجهته، أنكر ما نسب إليه، وأقر بأن زوجته تركت منزل الزوجية منذ 3 شهور بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.