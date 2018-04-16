زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب مدينة أربيل العراقية







بغداد (أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر مدينة أربيل بإقليم كردستان العراقى.

وقال قسم رصد الزلزال بمركز الأنواء الجوية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين "إنه تم تسجيل حدوث هزة أرضية مركزها فى أربيل"، موضحا أن الهزة تبعد 17 كيلومترا غرب دوكان فى السليمانية.

وأضاف "أن المواطنين فى أربيل والسليمانية والمناطق المحيطة شعروا بالهزة الأرضية"، لافتا إلى أنه لم يرد أية معلومات عن حدوث أضرار مادية.

يشار إلى أن معظم المدن العراقية بين فترة وأخرى تشهد مجموعة من الهزات الأرضية، أدى بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة.