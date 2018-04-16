روسيا تنفى إفساد موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا

روسيا تنفى إفساد موقع الهجوم الكيماوى المزعوم فى سورياالإثنين، 16 أبريل 2018 01:46 م
لافروف
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نفى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، مزاعم مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن روسيا ربما أفسدت موقع هجوم كيماوى مشتبه به فى مدينة دوما السورية.
وتابع فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.ٍسى) "أؤكد أن روسيا لم تفسد الموقع".
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