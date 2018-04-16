روسيا: أى ضربات أمريكية جديدة فى سوريا ستثير ردا أقوى

روسيا: أى ضربات أمريكية جديدة فى سوريا ستثير ردا أقوىالإثنين، 16 أبريل 2018 12:39 م
لافروف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الاثنين، أن أى ضربات أمريكية جديدة فى سوريا ستثير ردا أقوى.
وردا على مزاعم بريطانية أشارت إلى عدم السماح لمفتشو منظمة حظر الأسلحة الكميائية للوصل إلى دوما السورية قال نائب لافروف أن وصول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما تأخر نتيجة للضربة الجوية الأمريكية الأخيرة.
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