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الإثنين، 16 أبريل 2018 01:10 م
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رفع 452 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع دمنهور

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:36 م
رفع 452 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع دمنهور حملة اشغالات - ارشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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نفذت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع دمنهور.
 
أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة 452 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات.
 
 

 


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