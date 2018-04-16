رفع 452 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع دمنهور

رفع 452 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع دمنهورالإثنين، 16 أبريل 2018 12:36 م
حملة اشغالات - ارشيفية
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نفذت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع دمنهور.
أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة 452 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات.
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