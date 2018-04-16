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الإثنين، 16 أبريل 2018 10:04 م
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خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزورون مدينة دوما فى سوريا الأربعاء القادم

الإثنين، 16 أبريل 2018 08:37 م
خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزورون مدينة دوما فى سوريا الأربعاء القادم أطفال مصابون بالكيماوى _ صورة أرشيفية


(رويترز)
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قال ايجور كيريلوف المسؤول بوزارة الدفاع الروسية، فى مؤتمر صحفى بمدينة لاهاى اليوم الاثنين، إن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيتوجهون إلى مدينة دوما السورية يوم الأربعاء.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقع هجوم يشتبه أنه بغاز سام فى دوما وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة على الأرض.

 


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مدينة دوما

سوريا




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