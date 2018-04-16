جامعة الفيوم تكرم محررة اليوم السابع







كرمت جامعه الفيوم مساء اليوم الإثنين، رباب الجالى مديرة مكتب جريدة اليوم السابع بمحافظة الفيوم وتم منحها شهادة تكريم كصحفيه مميزة لمشاركتها الفعاله فى تغطية أخبار وفعاليات جامعة الفيوم.

كما أصدر المركز الإعلامى بجامعة الفيوم بياناً هنأ فيه الصحفيين المميزين والمكرمين والمشاركين فى فعاليات الجامعة على مستوى محافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال حفل كليه الآداب بجامعة الفيوم بيوم الخريجين وملتقى التوظيف السادس المنعقد اليوم الإثنين بمقر الكلية.