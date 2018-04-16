ثقافة الأقصر تنظم احتفالية ثقافية فنية بمدينة طيبة .. اليوم







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن محمد العدوى وكيل وزارة الثقافة بمحافظة الأقصر،أنه فى أطار الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة الأحتفال باعياد الربيع سيقام حفل ثقافى فنى بمدينة طيبة مساء اليوم الأثنين الموافق 16 من أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل عدد من العروض الموسيقى العربية والابتهالات الدينية وعرض لفرقةذوى الاحتياجات الخاصة واسكتش لفرقة ارمنت المسرحية وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بطيبة.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الثقافة بمحافظة الأقصر نظمت من خلال قصور الثقافة والمكتبات التابعة لوزارة الثقافة شهدت على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات والأحتفالات تزامناً مع أعياد الربيع.