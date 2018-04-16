video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تتراجع عن إلغاء الحبر الانتخابى بعد مخاوف التزوير.. والصين ترسله "هبة"

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:35 م
تونس تتراجع عن إلغاء الحبر الانتخابى بعد مخاوف التزوير.. والصين ترسله "هبة" الحبر الانتخابى


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

صدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميًا على اعتماد الحبر السرّي خلال الانتخابات البلديّة المُقرّر إجراؤها الشهر المقبل على أن يتمّ جلب هذه المادّة في شكل هبة من الصّين قبل يوم 25 أبريل الجارى.

يعتبر هذا القرار تراجعًا عن قرار سابق اتخذته الهيئة الشهر الماضى بإلغاء استخدام الحبر وأرجع مجلس الهيئة القرار إلى أن تكلفة الحبر مرتفعة بعض الشىء، بالإضافة إلى أن أغلب الأنظمة الديمقراطية لم تتخل عن الحبر فى الانتخابات.

ونفى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نفيًا قاطعًا أن يكون إلغاء الحبر الانتخابى مدخلاً لتزوير الانتخابات البلدية أو تخلى من الهيئة عن مبدأى الشفافية والنزاهة، مضيفًا أن الوثيقة الوحيدة للتعريف بالناخب فى الانتخابات البلدية، هى بطاقة التعريف الوطنية، مشددًا على أن الإمضاء لا يشكل أى خطر على العملية الانتخابية لأن الناخب مسجل فى دائرة انتخابية واحدة، فضلًا عن وجود مراقبين وملاحظين ما يعزز شفافية الانتخابات، حسب قوله.

وأثار القرار ضجة فى الداخل التونسى، حيث عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ليلى الشرايبى، عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الانتخابى، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلًا للتصويت مرتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة تونسية: مقاضاة الرئيس الأسبق بن على وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

منظمة تونسية تنتقد تعطيل المصادقة على قانون البلديات فى البرلمان

منجى الحرباوى المتحدث باسم حزب نداء تونس لـ"اليوم السابع": جاهزون لخوض الانتخابات البلدية.. ونخشى صعود الإخوان للحكم .. "النهضة" تستغل قوائم المستقلين وخطابها عن فصل الدعوى عن السياسة حبر على ورق

تونس

انتخابات البلدية

الحبر الانتخابى

اخبار تونس




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة