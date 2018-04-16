توزيع 23 ألفا و989 بطاقة تموينية جديدة بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، عن وصول 23 ألفا و989 بطاقة تموينية جديدة ما بين بدل تالف، وبدل فاقد، واستخراج بطاقة جديدة.

وأضاف عادل الهابط، فى بيان له، أن وكيل الوزارة عماد حبيب وجه بفحصها بالتنسيق مع مباحث التموين وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها لتقوم تلك البطاقات بالصرف اعتباراً من بداية الشهر التالى من تسليمها.

وقال إنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.